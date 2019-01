Münster (ots) - Ein 23-jähriger Münsteraner wurde am frühen Donnerstagmorgen (24.01., 03:15 Uhr) mit seinem Pkw alkoholisiert an der Eisenbahnstraße von Polizisten gestoppt.

Der Münsteraner fuhr an einem Streifenwagen vorbei, der an einer

Ampel an der Hörsterstraße wartete. Den Beamten fiel auf, dass der

23-Jährige mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien vorbei

rauschte. Daraufhin folgten die Polizisten ihm und stoppten den

VW-Fahrer schließlich an der Eisenbahnstraße. Sie kontrollierten den

Münsteraner und rochen eine Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,18 Promille.

Der 23-Jährige musste sich auf der Polizeiwache einem Bluttest

unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

