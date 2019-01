48155 Münster (ots) - Am frühen Samstagmorgen (26.1., 2:00 Uhr) bemerkte ein Zeuge in einem Club am Albersloher Weg, dass ein 45-jähriger Marokkaner die abgestellte Handtasche einer Besucherin öffnete. Kurz später öffnete der Taschendieb erneut eine Handtasche und griff hinein.