48165 Münster (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.1./26.1.) brachen unbekannte Täter einen Container auf dem Gelände eines Supermarktes an der Bergiusstraße in Münster-Hiltrup auf. Sie entwendeten die darin gelagerten 4 Paletten mit mehreren hundert Feuerwerksartikeln im Wert von rund 4.500 EUR.