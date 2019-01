48147 Münster (ots) - Am Freitagabend (25.1., 22:55 Uhr) bemerkte ein 40-jähriger Münsteraner an der Langemarckstraße Geräusche vor der Tür der im Keller gelegenen Einliegerwohnung. Er schrie den offensichtlichen Einbrecher an und verscheuchte ihn dadurch.