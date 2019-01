Münster (ots) - Zwei unbekannte Räuber überfielen am Sonntagabend (27.1., 18:35 Uhr) in einem Garten eines Mehrfamilienhauses an der Wolbecker Straße eine 59-jährige Münsteranerin und entwendeten ihr Handy und Bargeld.

Die Täter traten in dem frei zugänglichen Garten von hinten an die

59-Jährige heran. Einer umfasste die Münsteranerin in Brusthöhe und

hatte ein Messer in der Hand. Die Frau verlor das Bewusstsein. Als

sie wieder wach wurde, lag der Inhalt ihrer Tasche auf dem Boden

verteilt. Das Duo war bereits mit der Beute in unbekannte Richtung

geflüchtet.

Die Münsteranerin beschreibt die beiden Männer als 1,70 bis 1,80

Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen vermutlich in

französischer Sprache mit marokkanischem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

