Bereits um 22:39 Uhr war ein 41-jähriger Autofahrer auf der

Autobahn 43 Richtung Wuppertal unterwegs. Auf glatter Fahrbahn verlor

der Mann aus Bergkamen bei Marl die Kontrolle über seinen Wagen,

schleuderte zwei Mal gegen die rechte Schutzplanke und kam entgegen

der Fahrtrichtung zum Stehen. Rettungskräfte brachten den schwer

verletzten Fahrer in ein Krankenhaus.

Auf den Autobahnen 42 und 43 kamen um 3:44 Uhr und 5:33 Uhr

aufgrund von Glätte zwei Autos von der Fahrbahn ab. Bei Marl-Sinsen

rutschten um 5:27 Uhr auf der Autobahn 43 zwei Wagen ineinander. Bei

den drei Unfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Gegen 3:40 Uhr verlor ein Fahrer eines BMWs auf der Autobahn 42

zwischen Herne-Böring und Castrop-Rauxel beim Überholen die Kontrolle

über sein Gefährt und prallte ebenfalls gegen die Schutzplanke und

einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Der 20-jährige

Fahrer aus Essen und sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht, ein

25-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Die Autobahn 42 wurde bis 7:12

Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich auf eine Länge von bis

zu drei Kilometern.

Auf der Autobahn 31 war um 5:51 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer in

Richtung Gronau unterwegs. Zwischen Lembeck und Reken passte er

augenscheinlich seine Geschwindigkeit nicht den

Witterungsverhältnissen an und sein Wagen kam von der Fahrbahn ab. Er

und um 5:39 Uhr ebenso ein Fahrer auf der Autobahn 2 bei

Henrichenburg verletzten sich bei den gleichgelagerten Unfällen

schwer.

Polizisten sperrten die Autobahn 31 zwischen Borken und

Gescher-Coesfeld nach einem Glatteisunfall um 4:35 Uhr zeitweise

komplett. Eine Autofahrerin fuhr in Richtung Emden an zwei Lkw

vorbei. Als sie ins Schleudern geriet, prallte sie gegen die

Schutzplanke und den ersten Sattelzug. Der nachfolgende Lkw-Fahrer

konnte dem Auto nicht mehr rechtzeitig ausweichen, krachte in ihren

Wagen und geriet in den Grünstreifen. Die Pkw-Fahrerin musste durch

Rettungskräfte aus dem Auto befreit und schwer verletzt in ein

Krankenhaus gebracht werden. Der rechte Fahrstreifen in Richtung

Emden ist zur Bergung des 40-Tonners mit Kränen durch die

Autobahnmeisterei aktuell noch gesperrt.

Im Stadtgebiet waren zwei Unfälle mit Blechschaden am Hegerskamp

und an der Abfahrt der Autobahn 43 auf die L511 bei Recklinghausen

Resultat der einsetzenden Glätte. Um 5:35 Uhr stürzte ein Radfahrer

an der Wolbecker Straße auf glatter Fahrbahn und verletzte sich

schwer.

