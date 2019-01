Münster (ots) - Einer 72-jährigen Münsteranerin wurden am Montagnachmittag (28.01., 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr) mehrere hundert Euro gestohlen.

Die Frau war mit ihrem 37-jährigen Sohn in einer Eisdiele an der

Königsstraße. Als die beiden bezahlen wollten fiel der 72-Jährigen

auf, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche herausragte und das

gesamte Bargeld daraus fehlte. Die Tasche hing während des Besuchs

über der Stuhllehne. Im Nachhinein fielen den Münsteranern zwei

Männer auf, die sich an den Tisch neben ihnen setzten und unmittelbar

danach das Lokal wieder verließen. Möglicherweise handelt es sich bei

den Unbekannten um die Diebe. Die Männer waren circa 1,70 Meter groß

und trugen dunkle Jacken.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasserin: Lydia Pokriefke

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell