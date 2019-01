Münster (ots) - Am Montagnachmittag (28.01., 17:50 Uhr) kam es auf der Autobahn 2 bei Gladbeck zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzen Personen.

Eine 56-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Skoda in Richtung

Hannover, als sie an der Anschlussstelle Gladbeck auf die rechte Spur

wechselte. Sie sah den vorrausfahrenden 54-jährigen Hamburger zu

spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Ford

auf. Die Anschlussstelle Gladbeck war wegen der Bergungsarbeiten für

30 Minuten gesperrt. Rettungskräfte brachten die beiden

Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf

10.000 Euro.

