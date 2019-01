Münster (ots) - Ein 34-jähriger Ladendieb versuchte Montagnachmittag (28.1., 16:50 Uhr) am Bremer Platz einen zuvor gestohlenen Staubsauger gegen Drogen zu tauschen.

Der Dieb schnappte sich das Gerät gegen 16:30 Uhr in einem

Haushaltswarengeschäft an der Straße "Alter Fischmarkt" aus der

Auslage. Mit dem 850-Euro-Vorwerk-Staubsauger rannte er aus dem Laden

und flüchtete in Richtung Bült.

Aufmerksame Zeugen sahen den Täter kurze Zeit später mit dem

Diebesgut auf dem Rücken am Bremer Platz und riefen die Polizei. Die

alarmierten Beamten stoppten den 34-Jährigen in Bahnhofsnähe. Er gab

zu, den Staubsauger gestohlen zu haben, um diesen gegen Drogen zu

tauschen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

