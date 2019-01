Münster (ots) - Ein unbekannter Mann fuhr am Dienstagabend (29.01., 20:10 Uhr) mit seinem Fahrrad über die Promenade und stieß eine 21-jährige Münsteranerin von ihrem Rad.

Die 21-Jährige war in Richtung Mauritzstraße unterwegs. Auf Höhe

der Unterführung überholte der Unbekannte die Münsteranerin und

streifte sie, sodass sie zu Boden fiel. Mehrere Zeugen hielten

daraufhin an und leisteten erste Hilfe. Sie rochen bei dem Mann eine

Alkoholfahne und versuchten ihn aufzuhalten, er fuhr aber noch bevor

die alarmierten Polizisten eintrafen weiter. Rettungssanitäter

brachten die leichtverletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Die Polizei ist auf der Suche nach dem flüchtigen Radfahrer und

Zeugen, die Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasserin: Lydia Pokriefke

