Münster (ots) - Polizisten nahmen am Donnerstagmorgen (30.01., 4:54 Uhr) an der Bahnhofstraße einen Tankstelleneinbrecher fest.

Der Täter warf mit Steinen eine Scheibe der Tankstelle ein und

kletterte in den Verkaufsraum. Er entwendete Tabakwaren und Alkohol,

dann flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Hafenstraße. Ein

aufmerksamer Zeuge beobachtete den Einbrecher und alarmierte die

Polizei. Die Beamten entdeckten den flüchtigen 40-Jährigen in der

Nähe des Bahnhofs, stellten das Diebesgut sicher und nahmen ihn fest.

Ein Richter folgte heute Nachmittag dem Antrag der Staatsanwaltschaft

und erließ Haftbefehl gegen den 40-jährigen ohne festen Wohnsitz. Er

sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Verfasserin: Lydia Pokriefke

