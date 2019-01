Recklinghausen/Münster (ots) - Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 27-jähriger polnischer Tanklastzugfahrer die BAB 2 in Richtung Oberhausen. In Höhe der Anschlussstelle Recklinghausen-Ost bemerkte er einen verkehrsbedingten Stau und bremste stark ab. Ein nachfolgender 45-jähriger britischer Sattelzugfahrer bemerkte dies zu spät und prallte seitlich auf den polnischen LKW. Ein dahinter fahrender niederländischer 41-jähriger Silozugfahrer bemerkte den Unfall nicht rechtzeitig und prallte auf den britischen LKW auf. Dabei wurde sein Führerhaus bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Durch die querstehenden LKW wurde die Richtungsfahrbahn Oberhausen über alle drei Fahrstreifen blockiert. Alle drei beteiligten LKW-Fahrer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser nach Recklinghausen und Dortmund verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht bei keinem Unfallbeteiligten eine Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte trafen auf eine komplette Rettungsgasse, die eine ungehinderte Anfahrt zum Unfallort durchgehend ermöglichte.