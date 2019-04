Radfahrerin angefahren - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (26.3., 1 Uhr bis 1.05 Uhr) fuhr ein Unbekannter an der Warendorfer Straße Ecke Schwelingstraße eine 25-jährige Radfahrerin an, verletzte sie und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Münsteranerin fuhr auf dem Radweg und querte die Einmündung, als sie von dem abbiegenden, dunklen Wagen am Hinterrad erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Ein bislang unbekannter Zeuge brachte die verletzte 25-Jährige nach Hause. Sie informierte erst später die Polizei über das Unfallgeschehen.

Von Anonymous User