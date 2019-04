Fehler beim Abbiegen - Radfahrerin verletzt

Münster (ots) - Eine Autofahrerin übersah am Montagnachmittag (01.04., 15:50 Uhr) am Osttor eine Radfahrerin und prallte mit ihr zusammen. Die 68-Jährige Kfz-Fahrerin bog aus dem Osttor links in eine Einfahrt. Hier stieß sie gegen die Münsteranerin, die mit ihrer Leeze in dieselbe Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin fuhr auf einem für beide Fahrtrichtungen freigegeben Fahrradweg. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort in einem Rettungswagen versorgt.

