Unbekannte entwendeten Getränkekisten - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2.4, 21:00 Uhr bis 3.4.,

6:25 Uhr) brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses

am Breul ein. Sie hebelten eine Tür und drei Kellerverschläge auf um

anschließend drei Leergutkisten der Marke "Gerolsteiner" zu

entwenden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasser: Milan Stolte

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell