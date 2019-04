Spiel in der dritten Liga - Bahnhofstraße wird zeitweise gesperrt - Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof unvermeidbar

Münster (ots) - Am Freitag (05.04., 19:00 Uhr) trifft der SC Preußen Münster im Stadion an der Hammer Straße auf den SV Meppen. Zum Spiel in der 3. Liga werden etwa 9.000 Zuschauer erwartet, darunter etwa 1.600 Gästefans.