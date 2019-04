Zwei Radfahrer stürzen ohne Fremdeinwirkung und verletzen sich schwer

Münster (ots) - Am Mittwoch (03.04., 17.59 Uhr) stürzte ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad an der Stettiner Straße und verletzte sich schwer. Er war in Begleitung eines 28-Jährigen, der nach ersten Erkenntnissen auf der Fahrradstange saß. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Duo zu Fall und der 35-Jährige fiel mit dem Kopf auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus.

