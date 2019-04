Unfall beim Abbiegen - Autofahrer kollidiert mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Donnerstagnachmittag (4.4. 16:30 Uhr) kam es an der Kreuzung Wilkinghege Ecke Gasselstiege zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Die Frau war mit ihrer Leeze auf dem Radweg der Straße Wilkinghege unterwegs. Ein ihr entgegen kommender Autofahrer wollte nach rechts in die Gasselstiege abbiegen und kollidierte mit der 19-Jährigen. Die Frau stürzte zu Boden. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach der Gesundheit der Frau. Diese sagte, dass es ihr nichts passiert sei. Da auch kein Schaden an den Fahrzeugen zu sehen war, entschieden sich beide dafür die Polizei nicht zu verständigen. Kurz nachdem der Autofahrer wieder losgefahren war, bemerkte die Radfahrerin jedoch Schmerzen in ihrer Schulter und meldete sich später bei der Polizei.

Von Anonymous User