Münster (ots) - Am Samstagmittag (6.4. 13:15) brachen Unbekannte auf der Frauenburgstraße in einen Ford-Kleintransporter ein. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Wagens. Die Diebe entwendeten ein Portmonee mit Bargeld, eine Scheckkarte und Dokumente.

Von Anonymous User