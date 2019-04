Lkw kippt um - Sperrung der Anschlußstelle Gelsenkirchen-Heßler auf der Autobahn 42

Münster/Gelsenkirchen (ots) - Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer verlor Montagmorgen (8.4., 10.02 Uhr) auf der Autobahn 42 die Kontrolle über seinen LKW und kippte um. Der Mann aus Essen war in Richtung Dortmund unterwegs und verließ an der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Heßler den Emscherschnellweg. Dabei kippte der mit 10 Tonnen Lebensmitteln beladene Daimler auf die linke Seite. Der 49-Jährige verletzte sich leicht. Nach ersten Erkenntnissen liegt dem Unfallgeschehen ein Krankheitsfall zu Grunde. An der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Heßler ist weder die Abfahrt noch die Auffahrt in Richtung Dortmund möglich. Die Sperrung wird bis in die Abendstunden andauern.

