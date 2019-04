Einbruch in Kosmetikstudio - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Einbruch in Kosmetikstudio - Zeugen gesucht Über das vergangene Wochenende (5.4. ,19:00 Uhr bis 8.4., 10:10 Uhr) brachen Unbekannte in ein Kosmetikstudio an der Weseler Straße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf kamen durch das Treppenhaus zum Geschäft. Sie entwendeten einen Bildschirm, eine Kaffeemaschine und diverse Kosmetikartikel.