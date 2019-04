Autos kollidieren beim Abbiegen auf der L511 bei Herten -Zwei Personen schwer verletzt

Herten/Münster (ots) - Am Montagnachmittag (8.4. 16:15 Uhr) kam es auf der L 511 an der Ausfahrt Herten-Scherlebeck zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 58-Jährige war mit ihrem Fiat in Richtung Oer-Erkenschwick und wollte die Landstraße an der Ausfahrt verlassen. Hierzu ordnete sie sich auf der vorhandenen Linksabbiegespur ein. Beim Abbiegevorgang übersah sie den Opel eines 18-Jährigen, der ihr entgegenkam. Die beiden Pkw stießen zusammen. Durch den Aufprall wurden die 58-Jährige und die 17-jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die L 511 war für Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt.

Von Anonymous User