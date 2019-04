Münster (ots) - Ein betrunkener Fahrradfahrer stürzte am frühen Donnerstagmorgen (11.4., 2:48 Uhr) an der Münzstraße von seiner Leeze. Der 41-Jährige fuhr unter Alkoholeinfluss in Richtung Bült, kam ins Straucheln, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und fiel auf die Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus.

