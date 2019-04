Raub mit Messer auf Geschäft in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Nach einem Raub am Mittwochabend (10.4., 21.25 Uhr bis 21.35 Uhr) auf ein Ladenlokal an der Wulfertstraße sucht die Polizei Zeugen. Der Täter betrat das Geschäft und begab sich zum Kassenbereich. Hier bedrohte er eine Mitarbeiterin und eine Kundin mit einem Messer und verlangte Bargeld. Als sie seinen Forderungen nicht nachkamen, flüchtete er ohne Beute. Der Unbekannte schwang sich draußen auf ein Fahrrad und fuhr über die Dorffeldstraße in die Straße Im Seihof. Hier verlor ein ihn verfolgender Zeuge, der den Überfall im Geschäft mitbekommen hat, den Täter aus den Augen. Der Flüchtige ist etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er wird als zierlich beschrieben, war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und mit einer schwarzen Winterjacke mit hellem Fellkragen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.