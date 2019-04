Gesuchter Straftäter am Bremer Platz festgenommen

Münster (ots) - Polizisten nahmen am Mittwochmorgen (10.4., 7:20 Uhr) am Bremer Platz einen gesuchten Straftäter fest. Die Beamten überprüften den 49-Jährigen bei einer Routinekontrolle im Bahnhofsumfeld und stellten dabei fest, dass gegen den Mann aus Rheine ein Haftbefehl vorlag. Der 49-Jährige ist bereits mehrfach wegen Diebstählen aufgefallen. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn für die Restfreiheitsstrafe von knapp 600 Tagen in die Justizvollzugsanstalt.