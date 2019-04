48143 Münster (ots) - Am Samstagnachmittag (13.4., 14:40 Uhr) informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen Mann, der offensichtlich am Hamburger Tunnel ein Fahrrad entwenden will. Die eingesetzten Polizisten trafen den gut beschriebenen Täter auf einem neuwertigen Mountainbike in Richtung Bremer Platz fahrend an.

Von Anonymous User