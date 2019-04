48167 Münster (ots) - Am Samstagnachmittag (13.4., 13:30 Uhr) fiel ein Pärchen in einem Drogeriemarkt in Münster-Wolbeck auf. Angestellte bemerkten, wie eine 27-jährige Frau Drogerieartikel in den Korb ihres Rollators legte. Mit ihr zusammen packte ein 44-jähriger Mann ebenfalls Verkaufsartikel in seine Kleidung.

Von Anonymous User