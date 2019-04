48147 Münster (ots) - Am Samstagabend (13.4., 18:30 Uhr) kontrollierten Polizisten 58 Personen rund um den Hauptbahnhof und den Bremer Platz in Münster. 10 Frauen und 40 Männer hielten sich zu diesem Zeitpunkt in den dortigen Grünanlagen auf.

Von Anonymous User