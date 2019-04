Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Münster, der

Polizei Borken und Münster

Nach ersten Feststellungen der Ermittlungsbehörden besteht der

dringende Tatverdacht, dass der bereits am Freitag vorläufig

festgenommene 56-jähriger Bocholter die Lagerhalle vorsätzlich in

Brand gesetzt hat. "In dem von ihm bewohnten und benachbarten Haus

haben die Ermittler manipulierte Gasleitungen festgestellt", erklärte

Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape heute (15.4.) in Münster. "Der

Tatverdacht der Ermittler richtet sich ebenfalls gegen den

56-Jährigen."

Zur genauen Klärung der Tat und des Tathergangs hat eine

Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster unter der Leitung von

Kriminalhauptkommissar Joachim Poll die Ermittlungen übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Richter am

Amtsgericht Bocholt Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten

Mordes, des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffstoffexplosion

mit versuchter Todesfolge sowie vorsätzlicher Brandstiftung und

ordnete die sofortige Untersuchungshaft gegen den 56-Jährigen an.

Medienanfragen beantwortet Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape,

Telefon 0251 494-2442.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell