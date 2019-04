Münster (ots) - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend (14.04., 21:00 Uhr) und Montagmorgen (15.04., 5:00 Uhr) an der Meinertzstraße einen grauen Toyota. Die Diebe gelangten auf unklare Weise in den Wagen und fuhren mit dem Auto aus dem Baujahr 2016 in unbekannte Richtung davon.

Von Anonymous User