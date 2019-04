Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstagabend (13.4., 22:30

Uhr) an der Diepenbrockstraße einen Autoaufbrecher, alarmierte die

Polizei und stoppte den 44-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten.

Die Polizisten nahmen den Täter fest.

Ermittlungen ergaben, dass der 44-Jährige bereits mehrfach wegen

Diebstählen in Münster und im Umland aufgefallen ist. Erst am

Samstagmittag war er an einem räuberischen Diebstahl in

Münster-Wolbeck beteiligt (ots vom 14.04.2019, 12:10 Uhr). Ein

Richter folgte noch am Sonntag (14.4.) dem Antrag der

Staatsanwaltschaft und schickte den 44-Jährigen in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell