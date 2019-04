Autoscheibe in Tiefgarage zerschlagen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete Montagabend (15.4., 18:25Uhr) in einer Tiefgarage an der Grevener Straße einen Mann, der mit einer Taschenlampe in geparkte Fahrzeuge leuchtete und informierte die Polizei.