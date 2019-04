Die 41-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit dem unbekannten

Autofahrer die Hörsterstraße in Richtung Bohlweg. An der Kreuzung

Hörsterstraße Ecke Gartenstraße bog der Unbekannte rechts in die

Fürstenbergstraße und prallte mit der Frau auf der Leeze zusammen.

Der Autofahrer verletzte die Radfahrerin und fuhr davon.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasser: Georg Buterus

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell