Münsteranerin verschreckt Einbrecher - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Zwei unbekannte Täter versuchten am Dienstag (16.04., 14:10 Uhr) durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung am Berg Fidel einzubrechen. Die 81-jährige Bewohnerin war in der Wohnung, erblickte die Einbrecher und rief nach Hilfe. Die Täter flohen ohne Beute in Richtung Pankokstraße. Die Münsteranerin beschreibt eine der beiden Personen als etwa 1,90 Meter groß und über 30 Jahre alt. Er trug ein dunkles Käppi, eine enge Jacke mit grünen Tarnflecken und eine beige Hose.

Von Anonymous User