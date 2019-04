Der Münsteraner stand zusammen mit einigen Freunden in der

Fußgängerzone, als sich das Duo näherte. Nach anfänglichen

gegenseitigen Pöbeleien, schlug einer der Täter dem 21-Jährigen mit

der Faust ins Gesicht. Der Zweite zückte plötzlich ein Messer und

stach dem Münsteraner zweimal in den Rücken. Anschließend flüchteten

die Täter Richtung Prinzipalmarkt. Rettungskräfte brachten den leicht

verletzten 21-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der Messerstecher ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter

groß. Nach Zeugenangaben hat er ein südländisches Aussehen, eine

dunkle Hautfarbe, dunkle, gegelte Haare, einen 3-Tage-Bart und war

mit einer dunkelgrünen Lederjacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Der zweite Täter ist ebenfalls circa 30 Jahre alt, etwas kleiner

als der Haupttäter und hat eine helle Hautfarbe und kurze, dunkle

Haare. Er trug einen Oberlippenbart, ein weißes T-Shirt und eine

dunkle Hose.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell