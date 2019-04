48157 Münster (ots) - Am frühen Karfreitag (19.4, 01:45 Uhr) näherten sich zwei unbekannte Täter auf der Gleiwitzer Straße in Münster-Coerde einem 35-jährigen Mann aus Lettland. Die Unbekannten fragten nach Zigaretten, was der Lette verneinte. Unvermittelt schlugen die beiden Täter nun auf den Mann ein und verletzten ihn zudem durch einen Messerstich in den Oberschenkel.

