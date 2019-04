48151 Münster (ots) - Ein 40-jähriger Kradfahrer aus Gelsenkirchen fuhr am frühen Sonntagabend (21.4., 17:55 Uhr) in einer Gruppe von Motorradfahrern über die Umgehungsstraße (B51) in Richtung Telgte. In Höhe der Brücke über die Warendorf Straße verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und gerät in den Gegenverkehr.

Von Anonymous User