Bei Kontrolle geflüchtet - Nach Festnahme Drogen sichergestellt

48155 Münster (ots) - Am Samstagabend (20.4., 18:30 Uhr) kontrollierten Polizisten zwei junge Männer am Hauptbahnhof. Nachdem die Personalien festgestellt waren, sollte auch der Rucksack durchsucht werden. Dies wollte jedoch ein 22-jährigen Mann aus Hopsten verhindern und rannte mit seinem Rucksack durch den Hamburger Tunnel, überquerte die Bremer Straße und lief weiter in die Soester Straße. In Höhe der Meppener Straße endete die Flucht, der verfolgende Polizist ergriff den Flüchtigen.

