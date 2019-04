Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen - Transporter-Fahrer am Unfallort verstorben

Münster (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Morgen (24.4., 09:16 Uhr) auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen-Ost in Fahrtrichtung Oberhausen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Transporter am Stauende unter einen Sattelzug. Auch ein weiterer Pkw war an dem Verkehrsunfall beteiligt. Durch die Kollision wurde der Transporter-Fahrer im Führerhaus eingeklemmt, er verstarb noch an der Unfallstelle. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Rettungskräfte sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Von Anonymous User