Fahrraddieb kurz nach Tat festgenommen

Der Dieb, ein 32jähriger Mann aus Hamm, ist der Polizei bekannt.

Er hatte bereits in diesem Monat ein in Münster gestohlenes Rad in

Dortmund verkaufen wollen. Die Polizisten nahmen den Hammer vorläufig

fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell