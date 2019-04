Pedelec-Fahrer kollidiert mit Mast und verletzt sich schwer

Münster (ots) - Ein Pedelec-Fahrer kollidierte am frühen Donnerstagabend (25.4., 17.35 Uhr) an der Warendorfer Straße mit einem Mast und verletzte sich schwer. Der 28-Jährige war in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Piusallee beabsichtigte der Münsteraner zwischen zwei Masten hindurchzufahren, unterschätzte nach ersten Erkenntnissen den Seitenabstand, stieß gegen einen von ihnen und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Von Anonymous User