Das Auto ist kein Tresor! - Geldbörse aus Fußraum gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Donnerstag (25.4., 11 Uhr bis 11.45 Uhr) entwendeten Unbekannte aus einem Wagen an der Eckenerstraße eine Geldbörse. Die Täter zerstörten an dem Toyota die Scheibe der Beifahrertür und schnappten sich aus einem Beutel im Fußraum die Geldbörse. Mit dem schwarzen Portemonnaie erbeuteten die Diebe Bargeld, Ausweise und Debitkarten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Von Anonymous User