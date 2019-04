Handtasche lockt Diebe an - Auto aufgebrochen

Münster (ots) - Am Freitag (26.4., 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr) entwendeten Unbekannte am Ermlandweg aus einem Auto eine Handtasche. Die Täter zerstörten an dem roten Opel eine Seitenscheibe und schnappten sich von der Rückbank die sichtbar zurückgelassene,leichte Beute. In der Handtasche lag eine Geldbörse mit Ausweisen, Bargeld und einer Debitkarte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Von Anonymous User