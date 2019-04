Fernfahrerstammtisch auf 2. Mai verschoben - Ablenkung im Straßenverkehr

Münster (ots) - Aufgrund des Feiertages am 1. Mai findet der Fernfahrerstammtisch nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag dem 2. Mai um 17 Uhr in der Rastanlage Münsterland- Ost statt. Der Stammtisch beschäftigt sich mit dem Thema "Ablenkung im Straßenverkehr". Ablenkungen durch mobile Geräte sind ein Schwerpunkt der Verkehrsunfallbekämpfung der nordrhein-westfälischen Polizei, da sie enorme Risiken bergen. Beispielsweise hat das Telefonieren während des Fahrens dasselbe Gefahrenpotential wie das Fahren mit 0,8 Promille. Die Verkehrssicherheitsberater weisen bei dem Treffen auf die Gefahren hin und möchten für das Thema sensibilisieren.

