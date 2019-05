Autofahrer verliert Kontrolle und rammt parkenden Wagen - 30.000 Euro Sachschaden

Münster (ots) - Ein 21-jähriger Autofahrer schob Mittwochabend (1.5., 20.55 Uhr) aus ungeklärter Ursache an der Wolbecker Straße drei parkende Wagen zusammen und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 21-Jährige fuhr mit seinem Ford in Fahrtrichtung Bundesstraße 51. Der Wagen zog plötzlich nach rechts und stieß gegen einen geparkten VW. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen Daimler Benz geschoben, der gegen einen Peugeot prallte. Der Ford driftete in den Gegenverkehr und stieß gegen einen entgegenkommenden Volvo. Dessen 29-jähriger Fahrer und seine 31-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Auch der 21-jährige Ford-Fahrer verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro.

Von Anonymous User