Mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer - Polizisten kontrollieren an zehn unfallträchtigen Straßen

Münster (ots) - Polizisten kontrollierten am Donnerstag (2.5., 9 bis 11 Uhr) an den zehn unfallträchtigsten Straßen in Münster für mehr Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer. An den Straßenzügen Albersloher Weg, Grevener Straße, Hammer Straße, Warendorfer Straße, Weseler Straße, Wolbecker Straße, Promenade, Kanalstraße, Hafenstraße und der Friedrich-Ebert-Straße ereigneten sich insgesamt rund ein Viertel aller Fahrradunfälle.

