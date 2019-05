Münster (ots) - Unbekannte Täter zerkratzten am Freitag (3.5., 15 bis 17 Uhr) auf dem Rinkerodeweg sechs Autos. An den Wagen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen die Freitagnachmittag etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Von Anonymous User