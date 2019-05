Sieben Jugendliche auf Beutetour - Umfangreiches Diebesgut sichergestellt

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Ladendetektiv entdeckte am Freitagabend (3.5.) in einem Bekleidungsgeschäft am Alten Steinweg eine 11-jährige Ladendiebin und informierte die Polizei. Die 11-Jährige war in Begleitung ihrer beiden 12- und 14-jährigen Schwestern. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Trio zuvor mit zwei weiteren 12- und 13-jährigen Freundinnen und zwei 13- und 15-jährigen Freunden auf Beutetour in Münster unterwegs war. Die sieben Ladendiebe hatten bereits in fünf Läden Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Beamten stellten die Beute sicher und informierten die Eltern der Diebe.

