Vorfahrt missachtet - Radfahrer prallen zusammen

Münster (ots) - Zwei Fahrradfahrer stießen Montag (06.05., 16:10 Uhr) an der Promenade zusammen. Ein 26-jähriger Münsteraner fuhr auf seiner Leeze die Promenade in südliche Richtung und überquerte die Straße Neutor. Ein entgegenkommender Radler missachtete die Vorfahrt des 26-Jährigen, bog vor ihm ab und prallte mit ihm zusammen. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entgegenkommende 22-jährige Radler wurde leicht verletzt.

Von Anonymous User