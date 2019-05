Zwei Jugendliche saßen an einem Steg des Aasees in einem

angeketteten Boot, als sich das Duo auf Fahrrädern näherte. Die

beiden 12- und 13-jährigen Täter kamen auf die Münsteraner zu,

pöbelten sie an, beleidigten und bedrohten sie. Währenddessen hielt

der 13-Jährige ein Messer in der Hand und fuchtelte damit herum. Als

ein Zeuge dazu kam, flüchtete das Duo.

Die alarmierten Beamten entdeckten die 12- und 13-Jährigen am

Wiesenrand des Aasees, als sie sich gerade in einem Gebüsch

versteckten wollten und stoppten sie. Bei der Kontrolle der Fahrräder

gaben die mutmaßlichen Fahrraddiebe zu, dass die Räder nicht ihnen

gehören. Die Polizisten stellten das Messer und die Leezen sicher.

Verfasser: Georg Buterus

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell